Trump critica Irã e diz que 'todos devem sair de Teerã imediatamente'

Teerã não aceitou o novo acordo sugerido pelos EUA. A República Islâmica mantém os trabalhos para enriquecer urânio e justifica o fato aos ataques israelenses. Para o regime, "agora o mundo entende melhor a resistência do Irã em seu direito de enriquecer urânio, possuir tecnologia nuclear e ao poder dos mísseis".

Atualmente, o Irã mantém um acordo firmado em 2015 com potencias ocidentais que restringiu as atividades nucleares no país em troca de alívio às sanções impostas à sua economia. Em 2018, após ser eleito presidente pela primeira vez, Trump retirou os EUA do acordo de forma unilateral.

Ocidente acusa Irã de possuir bomba atômica, mas Teerã nega. O regime iraniano alega que seu programa nuclear tem fins exclusivamente civis, como a produção de energia.

Conflito Israel x Irã

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira passada. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". O estado judeu, porém, é o único país que, oficialmente, possui bombas nucleares no Oriente Médio.

Ao menos 240 pessoas morreram até o momento. A maioria delas, 220, está no Irã. Em Israel, o número passa de 20, segundo autoridades locais.