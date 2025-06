Trump diz que Irã e Israel deveriam conversar 'antes que seja tarde mais'

Trump ressaltou que a guerra é dolorosa para os dois. "Eu tinha 60 dias e eles tinham 60 dias [para fechar um acordo nuclear]. E no 61º dia, eu disse: 'Não temos um acordo'. Eles precisam chegar a um acordo. E é doloroso para ambas as partes. Mas eu diria que o Irã não está vencendo esta guerra... e eles deveriam conversar imediatamente, antes que seja tarde demais".

O republicano não se manifestou sobre uma possível intervenção militar dos EUA na região. "Não quero falar sobre isso", disse Trump.

Entenda o conflito

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". Israel, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.

Ao menos 240 pessoas morreram até o momento. A maioria delas, 224, está no Irã. Em Israel, o número passa de 20, segundo autoridades locais.