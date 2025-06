Israel x Irã: Estados Unidos enviam caças de combate ao Oriente Médio

Uma hora após o início das ofensivas, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que o país não estava envolvido nos ataques israelenses ao Irã. "Israel tomou medidas unilaterais contra o Irã. Não estamos envolvidos em ataques contra o Irã e nossa principal prioridade é proteger as forças americanas na região", disse em um comunicado compartilhado pela Casa Branca nas redes sociais.

Apesar de negar o envolvimento, a Casa Branca foi avisada dos planos israelenses. Em entrevista à Fox News, Trump afirmou que sabia que Israel atacaria o Irã e ressaltou que o país islâmico "não pode ter uma bomba nuclear".

Pesquisadores afirmam que os indícios apontam para uma participação "solo" de Israel nos ataques. "Tudo o que sabemos até agora sobre a logística, por exemplo, sobre os drones escondidos no Irã, sugere que Israel realizou o ataque sozinho", disse Sascha Lohmann, membro do grupo de pesquisa para as Américas do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança, em entrevista à DW.

Lohmann, entretanto, não descarta a possibilidade de que os EUA tenham ajudado. O envio de 200 jatos militares que voaram para o Irã e retornaram, por exemplo, levanta a questão de se os militares americanos forneceram apoio com reabastecimento aéreo, de acordo com Lohmann.

*Com informações da Reuters