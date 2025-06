Cercas, drones e cães treinados: como Canadá protege líderes do G7 de ursos

Eles são mantidos à distância com versões elétricas das cercas, com altura mínima de 2,4 metros para garantir a segurança dos líderes globais. Além disso, câmeras de imagens térmicas, drones da Polícia Montada Canadense e cães treinados cobrem a vigilância de todo o perímetro onde acontece o encontro do G7, em um complexo de chalés nas Montanhas Rochosas.

Helicóptero da Real Polícia Montada Canadense fazendo a vigilância do local da cúpula do G7 em em Kananaskis, no Canadá Imagem: Matt Mills McKnight/REUTERS

Tráfego terrestre e aéreo para a Kananaskis já havia sido fechado por causa da chegada dos líderes, como é comum em outras localidades. No entanto, uma das principais preocupações das autoridades de Alberta seria uma preferência que os ursos e o presidente dos EUA, Donald Trump, têm em comum: o campo de golfe de quase 250 hectares do vale, conhecido por atrair os animais curiosos nesta época do ano —o verão canadense.

Um veado foi flagrado por fotógrafos da agência Reuters nas proximidades da cúpula do G7 em Kananaskis Imagem: Amber Bracken/REUTERS

Na última semana, esta infraestrutura detectou a presença de ursos pardos, ursos negros, pumas, alces, ovelhas selvagens e veados. De acordo com o jornal local The Globe and Mail, cerca de 65 ursos pardos vivem ao redor de Kananaskis e algumas áreas próximas à cúpula foram fechadas nas últimas semanas após relatos de ataques agressivos por uma ursa com dois filhotes.