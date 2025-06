Cidade chinesa estuda aumentar fim de semana para dois dias e meio

A cidade de Mianyang, no oeste da China, estuda ampliar os finais de semana para dois dias e meio como forma de impulsionar sua economia e aliviar a excessiva jornada de trabalho.

O que aconteceu

A cidade estuda adotar política para incentivar as empresas a fecharem nas tardes de sexta-feira, além de sábados e domingos. A história foi contada pelo jornal Nikkei Asia.

As longas jornadas de trabalho têm se tornado um problema na China nos últimos anos. O sistema "996" (trabalhar das 9h às 21h, seis dias por semana) ganhou destaque no final dos anos 2010, mas o Supremo Tribunal Popular declarou as práticas de trabalho ilegais.