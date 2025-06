É possível evacuar os 10 milhões de habitantes de Teerã como pediu Trump?

Desde a deflagração do conflito na semana passada, milhares de iranianos têm deixado a cidade e provocado filas quilométricas de congestionamento. No começo desta semana, a principal rodovia com destino ao norte do país, em tese uma área mais segura, registrou uma fila imensa de veículos no sentido que liga Teerã a Chalus, no Mar Cáspio.

Moradores de Teerã tentam deixar a capital em meio ao conflito com Israel e geram grandes engarrafamentos Imagem: Reprodução

A geografia de Teerã, uma cidade cercada por terrenos montanhosos, dificulta ainda mais a escoação imediata dos moradores. As principais rotas de saída são limitadas a menos de uma dúzia, segundo a mídia estatal iraniana. Com tráfego intenso, uma viagem para outra cidade que normalmente leva de sete a oito horas agora pode demorar de 18 a 24 horas, conforme a Al Jazeera.

Espaço aéreo do Irã está fechado devido ao conflito com Israel. Dessa forma, o transporte terrestre é a única alternativa para quem pode deixar Teerã.

O porta-voz israelense Avichay Adraee orietou os civis iranianos a evacuarem para o Distrito 3, uma área arborizada e abastada no norte de Teerã, onde estão localizadas muitas embaixadas estrangeiras. Mesmo assim, nem mesmo a região, que abriga cerca de 330 mil pessoas, é segura. É lá que fica localizada a sede da IRIB, mídia estatal do país, que foi bombardeada pelas forças israelenses.

As áreas menos visadas por Israel ficam na região norte. A maior parte dos civis que conseguem deixar Teerã tem ido para cidades como Rasht, Nur, Chalus, Bandar Anzali e Mahmudabad.