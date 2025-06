Reator nuclear e 100 naves: o porta-aviões enviado por EUA à zona de guerra

Porta-aviões Nimitz possui cerca de 330 metros de comprimento. O armamento do Nimitz é equipado com duas baterias de 21 mísseis e duas baterias de mísseis superfícies Sparrow MK 291, e é usado principalmente para chegada e lançamentos de aviões em combate.

Nimitz é movido a propulsão nuclear, com dois reatores nucleares de água pressurizada. Sua principal função é auxiliar em ataques a alvos terrestres, marítimos e aéreos.

Na tarde de hoje, a embarcação estava no Estreito de Malaca, entre a ilha indonésia de Sumatra e a Malásia. Oficialmente, a Marinha dos EUA ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas diplomatas afirmaram à agência de notícias Reuters que a visita do Nimitz ao Vietnã, planejada para o dia 20, foi cancelada por "uma necessidade operacional emergente".

Entenda o conflito

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". Israel, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.

Ao menos 240 pessoas morreram até o momento. A maioria delas, 220, está no Irã. Em Israel, o número passa de 20, segundo autoridades locais.