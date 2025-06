Biblioteca devolve foto dos anos 1950 encontrada dentro de livro à família

Biblioteca divulgou a foto com o intuito de devolvê-la à família. No início de junho, a biblioteca divulgou a foto no Facebook. "Você reconhece o casal feliz ou sabe a quem esta lembrança pode pertencer? Ajude-nos a dar a esta história o final feliz que ela merece", dizia a postagem. "Fotografias de casamento são muito significativas, e achamos que valia a pena tentar reuni-la com seu legítimo dono", disse Anneliese White, coordenadora de relações-públicas e programas da biblioteca, ao jornal norte-americano The Washington Post.

Redes sociais e emissora ajudaram a resolver o caso

Publicação rapidamente mobilizou os internautas e a mídia local. Horas depois da postagem, Sarah Ruggirello foi mencionada nos comentários por Emily Gail, uma amiga de infância, que reconheceu o sobrenome da colega. "Assim que olhei para a foto, reconheci minha avó e meu avô", disse Sarah ao The Washington Post. Segundo ela, a família nunca tinha visto aquela fotografia.

Olá! Estes são meus avós no dia do casamento! Será que eu poderia buscar [a fotografia]? Meu avô faleceu em 2020 e minha avó em 2023, e sei que minha família adoraria tê-la. Sarah Ruggirello, no post da biblioteca

Sarah com os avós, Frank e Josephine Ruggirello Imagem: Reprodução/YouTube/WXYZ-TV Detroit | Channel 7

No dia seguinte à publicação, Sarah foi até a biblioteca retirar a fotografia. O caso emocionou a equipe da instituição, que passou a chamar o episódio de "história de amor achada e perdida", em alusão à sessão conhecida como "achados e perdidos". "Teria sido tão fácil jogar a foto no lixo e seguir com o dia. O fato de eles [os funcionários da biblioteca] terem se dado ao trabalho de postar e nos procurar significou muito", disse Sarah ao jornal.