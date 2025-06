Professor: Irã é 1º a piscar em guerra com Israel ao buscar cessar-fogo

O governo do Irã, comandado pelo líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, foi o primeiro a "piscar" em conflito armado contra Israel ao buscar ajuda para um possível acordo de cessar-fogo, avaliou o professor de relações internacionais Gunther Rudzit no UOL News, do Canal UOL.

O problema para o Irã é que, pelas notícias de ontem, o governo iraniano entrou em contato com o monarquismo do Golfo e pediu para negociar com Trump e Israel [a interrupção dos ataques]. Portanto, parece que o governo iraniano foi o primeiro a piscar e está tentando achar uma saída para isso. Gunther Rudzit, professor de relações internacionais da ESPM

Israel iniciou uma série de ataques contra o Teerã, capital do Irã, na última sexta-feira (13). A ação foi classificada por autoridades israelenses como "ataque preventivo" em uma "ameaça iminente". O bombardeio atingiu usinas nucleares e instalações de mísseis e matou dois líderes militares do Irã. O país respondeu com o envio de mais de cem drones. Pelo menos 224 pessoas no Irã, e 14 em Israel, morreram nos três dias de confrontos.