Irã faz novo ataque a Israel: 'Batalha começa', diz líder iraniano

O Irã voltou a atacar Israel com mísseis na noite desta terça-feira (no Brasil; madrugada de quarta no horário local). "A batalha começa", escreveu o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei em publicação no X.

O que aconteceu

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram vários "brilhos" que seriam mísseis no céu de Tel Aviv. Às 18h42 (horário de Brasília), as FDI (Forças de Defesa de Israel) disseram ter identificado mísseis lançados pelo Irã. Explosões foram ouvidas em Tel Aviv. O governo de Israel não detalhou se algum local foi atingido pelo bombardeio e se há feridos.

Exército comunicou que os sistemas defensivos israelenses atuam para interceptar as ameaças. Os sistemas também atacam "onde necessário para eliminá-las", informou as FDI. Estimativas preliminares do exército indicam que ao menos 15 mísseis foram lançados pelo Irã com destino a Israel, segundo o The Times of Israel.