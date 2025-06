Irã lança novos mísseis contra Israel; sirenes soam em todo o país

O Irã lançou novos mísseis contra Israel, na manhã de hoje (no horário de Brasília). Sirenes soaram em todo país.

O que aconteceu

Orientação das Forças de Defesa de Israel é que moradores devem se abrigar em lugares seguros. Ainda não há informação de feridos.

Israel declarou que derrubou a maioria dos mísseis iranianos. Apesar disso, o governo não informou se algum penetrou os sistemas de defesa e caiu no país. "Na última hora, vários mísseis foram lançados contra o Estado de Israel a partir do Irã, a maioria dos quais foi interceptada. As instruções do Comando da Frente Interna devem continuar sendo seguidas", disse a Força Aérea em um comunicado.