Conflito hoje: Irã reivindica ataque contra centro do Mossad, em Tel Aviv

O principal comandante militar do Irã, Ali Shadmani Imagem: AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR

O Exército afirmou hoje que matou o principal comandante militar do Irã, Ali Shadmani, em um bombardeio durante a noite. Shadmani seria a figura mais próxima do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

Segundo o Exército, Shadmani comandou tanto a Guarda Revolucionária como as Forças Armadas iranianas. "Após oportunidade repentina à noite, [a Força Aérea israelense] atacou um centro de comando no coração de Teerã e eliminou Ali Shadmani, chefe do Estado-Maior em tempos de guerra, o comandante militar de maior alta patente e a figura mais próxima [a Khamenei]", diz o documento.

Desde sexta-feira (13), 220 mortes foram registradas no lado iraniano e 24 no lado israelense. No Irã, os números incluem os comandantes da Guarda Revolucionária e do Estado-Maior do Exército, além de nove cientistas do programa nuclear.

Trump deseja 'um verdadeiro final' para o conflito

Líderes do G7, que estão reunidos no Canadá, pediram uma "desescalada" no conflito. "Exortamos para que a resolução da crise iraniana leve a uma desescalada mais ampla das hostilidades no Oriente Médio, incluindo um cessar-fogo em Gaza", afirma a declaração conjunta assinada ontem pelos países e publicada pelo Canadá.