Professor: ação no Oriente não escalará, mas Trump pode usar arma potente

As ações militares entre Israel e Irã, ocorridas desde a semana passada na região do Oriente Médio, não devem terminar em um conflito nuclear, mas o governo de Donald Trump pode entrar no confronto e utilizar uma arma potente e específica, conforme avaliação feita pelo professor de relações internacionais Alexandre Coelho no UOL News, do Canal UOL.

Não, eu acredito que não [devemos] chegar às vias de fato e ter um conflito nuclear. Agora, o que pode acontecer é o Trump utilizar outro tipo de arma, uma arma mais específica, que é passível de perfurar uma região montanhosa e destruir as instalações nucleares do Irã, principalmente, e acabar de vez com Natanz [usina nuclear localizada no centro do país]. Alexandre Coelho, professor de relações internacionais

Israel iniciou uma série de ataques contra o Teerã, capital do Irã, na última sexta-feira (13). A ação foi classificada por autoridades israelenses como "ataque preventivo" em uma "ameaça iminente". O bombardeio atingiu usinas nucleares e instalações de mísseis e matou dois líderes militares do Irã. O país respondeu com o envio de mais de cem drones. Pelo menos 224 pessoas no Irã, e 14 em Israel, morreram nos três dias de confrontos.