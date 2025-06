Restrição dos EUA preocupa estrangeiros no Brasil: 'Vidas em sério perigo'

Maria*, 29, nasceu na Venezuela, mas mora no Brasil há 22 anos, tendo conseguindo cidadania brasileira somente em 2023. Ela trabalha em uma empresa norte-americana com sede no Brasil e tem que fazer viagens frequentes para os Estados Unidos por exigência do trabalho. Ela tem visto, mas com a medida, a profissional vive o receio de que isso impeça as suas atividades.

"Apesar de ter me tornado cidadã brasileira recentemente, tenho meu visto americano válido há muitos anos no passaporte venezuelano, e por isso, quando vou para os EUA, viajo com o passaporte venezuelano. Já tive experiências controversas no aeroporto. Então, tenho sim muito receio de viajar novamente com esse passaporte e agora ser barrada por conta dessa nova medida", diz ela.

Para ela, as medidas contra os venezuelanos é estritamente discriminatória.

Com essa nova medida de banimento, Trump discrimina venezuelanos de forma arbitrária. Dizem que a medida tem suas exceções, mas, na prática, nós venezuelanos sabemos que isso não é verdade. Temos motivos para ter medo de não sermos mais permitidos de entrar nos Estados Unidos, independente das exceções. Digo que temos motivos para ter medo não só por conta das inúmeras deportações vistas nesses últimos meses do segundo mandato de Trump, mas também com base no seu mandato anterior.

Maria*, 29, venezuelana e brasileira

Banimento também para moradores

Além da proibição e restrição de cidadãos de diversos países à entrada nos Estados Unidos, Trump também sugeriu que migrantes que já residem no país se "autodeportem". O presidente anunciou que o visto de permanência temporária de mais de meio milhão de imigrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela seria cancelado.