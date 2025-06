O que é Mossad e por que atacar órgão de inteligência de Israel impressiona

Entre as operações do Mossad, a mais visibilizada foi a captura e sequestro do criminoso de guerra nazista Adolf Eichmann. Ele foi pego pela agência na Argentina, em 1960, e foi levado a Israel, onde foi julgado e condenado à pena de morte. Eichmann foi executado no dia 30 de maio de 1962.

Também se especula a contribuição do órgão para os ataques israelenses que mataram lideranças iranianas na última semana. Além disso, são atribuídos ao Mossad assassinatos mais antigos de lideranças estrangeiras, como os de Massoud Ali-Mohammadi, físico nuclear iraniano, em 2010, Imad Mughnyiah, líder do Hezbollah, em 2008; Fathi Shkaki, líder do grupo Jihad Islâmico, em 1995; Abbas Musawi, líder do Hezbollah, em 1992; Wadie Haddad, chefe do braço armado da Frente Popular pela Libertação da Palestina, em 1978.

Agentes do órgão utilizam métodos de disfarce para dificultar identificação. Segundo apuração da BBC, os funcionários usam, entre outros recursos de espionagem, telefones celulares por satélites e pagam suas despesas com dinheiro vivo.

Mossad possui ligação com outros serviços de inteligência. Conforme divulgado pela Al Jazeera, o órgão mantém ligações organizacionais formais com vários centros de inteligência árabes, além de ter um centro regional para as suas operações no Oriente Médio, em Amã, capital da Jordânia.

Reputação questionada

Reputação do órgão foi questionada ao longo dos anos, tanto no próprio país como no exterior. Isso se deve a alguns fracassos do serviço, como em 2010, quando Mahmoud al-Mabhouh, um importante agente do Hamas, foi morto em um quarto de hotel em Dubai, em uma operação atribuída ao Mossad, mas nunca reconhecida por Israel. O caso chamou a atenção internacional porque os supostos assassinos flagrados pelas câmeras foram acusados de usar passaportes falsos.