Chefe de inteligência e generais: líderes do Irã que Israel diz que matou

General foi morto em um bombardeio na noite da quinta-feira. Ele era considerado um dos principais personagens do campo militar iraniano, com declarações ofensivas contra Israel.

Salami foi sancionado pelo Conselho de Segurança da ONU em 2006 por ligação com o programa nuclear do país. Ele era veterano da guerra Irã-Iraque e ocupou cargos estratégicos no país desde 1997.

Mohammad Bagheri, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas

Mohammad Bagheri foi um dos militares mortos por Israel nesta semana Imagem: ATTA KENARE / AFP

Bagheri se tornou o maior líder militar do Irã em 2016, quando assumiu o cargo. Ele também era uma das pessoas mais próximas do Aiatolá Ali Khamenei e tinha entre as suas funções a implementação da doutrina militar das Forças Armadas do país.

Mohammad Kazemi, chefe de inteligência da Guarda Revolucionária

Kazemi estava no cargo desde 2022 e, segundo as forças armadas israelenses, era responsável pela contra-espionagem no país. O militar também sofreu retaliação estrangeira por seu envolvimento com o programa nuclear. Em outubro de 2022, ele foi sancionado pelos Estados Unidos e em 2024 pelo Reino Unido. O mesmo ataque que o matou também vitimou o vice-chefe de inteligência, Hassan Mohaqiq e os militares Mohsen Bakri e Abu al-Fadl Nikouei, da inteligência das forças Quds.