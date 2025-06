Sob pressão de Trump, G7 critica Irã e poupa Israel

"Nós instamos que a resolução da crise iraniana leve a uma ampla redução das hostilidades no Oriente Médio, incluindo um cessar-fogo em Gaza", afirmaram os líderes, desprezando o fato de que as hostilidade foram iniciadas por Israel com um bombardeio maciço do território iraniano na sexta-feira.

Os líderes dos países do grupo também afirmam que o Irã é a "principal fonte de instabilidade e terror" no Oriente Médio e que Israel "tem o direito de se defender", novamente ignorando que a iniciativa da agressão foi israelense.

O G7 reúne alguns dos países mais ricos do mundo dependentes militarmente dos EUA - principal aliado, financiador e fornecedor de armas para Israel. Fazem parte do bloco, além dos EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá e Japão.

Trump busca "um fim, não um cessar-fogo"

Donald Trump deixou ontem a reunião do G7 no Canadá mais cedo do que o planejado e, na volta para os EUA, disse buscar "um fim, um fim de verdade, não um cessar-fogo. Um fim. Ou desistir completamente. Isso também está OK", em referência ao conflito entre Israel e Irã.

O presidente americano não explicou o que exatamente quis dizer com as frases. Uma interpretação provável é que ele deseja que o Irã abandone completamente seu programa nuclear.