Trump está cada vez mais inclinado a atacar o Irã, diz imprensa dos EUA

NBC News disse que Trump considera uma série de opções para lidar com o episódio, incluindo atacar o Irã. As fontes entrevistadas pela emissora, que são funcionários atuais e antigos do governo, fizeram o relato após o presidente terminar o encontro com a sua equipe de segurança nacional na Casa Branca hoje.

Suposição ocorre no mesmo dia em que os EUA subiram o tom e Trump deu um ultimato ao líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. O republicano afirmou que não vão matá-lo "por enquanto", mas que a "paciência está se esgotando". Desde o início do conflito, na sexta-feira (13), os EUA tentava se distanciar dos ataques, apesar das frequentes ameaças ao Irã.

Trump disse, em sua rede social, que sabe exatamente onde está Khamenei e ameaçou, dizendo que ele é um alvo fácil. Na sequência, o presidente norte-americano acrescentou que o Líder Supremo iraniano está seguro lá e pediu: "rendição incondicional".

"Não vamos matá-lo, pelo menos não por enquanto", assegurou Trump. Entretanto, o presidente alertou Khamenei sobre disparos contra civis e soldados norte-americanos. "Nossa paciência está se esgotando."

Antes das ameaças, Trump informou que o espaço aéreo do Irã já está sob total controle. Ontem, os EUA enviaram dois porta-aviões ao Oriente Médio, em um recado direto de que está com Israel no conflito.

Trump deseja 'um verdadeiro final' para o conflito