Qualquer ataque dos EUA vai ter consequências sérias, diz líder do Irã

"Iranianos não respondem bem à linguagem da ameaça". O líder supremo também afirmou que Israel vai ser "punido pelos seus erros" e que não aceitaria qualquer imposição de guerra ou de paz.

Esta é a primeira aparição do líder supremo desde a sexta-feira, quando os ataques começaram. Na ocasião, também em uma fala televisionada, ele afirmou que Israel tinha "iniciado uma guerra".

Entenda o conflito

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". Israel, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.

Desde sexta-feira, 585 mortes foram registradas no lado iraniano e 24 no lado israelense. No Irã, os números incluem os comandantes da Guarda Revolucionária e do Estado-Maior do Exército, além de nove cientistas do programa nuclear. Os dados são da ONG americana Human Rights Activists.