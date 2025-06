Governo ainda não tem plano para trazer brasileiros do Irã

O governo brasileiro informou hoje a retirada de 12 brasileiros de Israel por via terrestre em direção à Jordânia. O Itamaraty ainda não divulgou planos para retirar cidadãos brasileiros do Irã.

O que aconteceu

Há um plano para evacuar autoridades brasileiras de Israel terra, segundo nota do Itamaraty. A convite do governo israelense, duas comitivas de brasileiros viajaram ao país em junho, mesmo com um alerta consular emitido pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Com o início dos ataques de Israel ao Irã e o fechamento do espaço aéreo israelense, as autoridades brasileiras ficaram presas no país.

Governo israelense propõe a mesma estratégia para retirar o restante dos brasileiros. Para as demais autoridades convidadas que permanecem em Israel, foi proposta a evacuação por terra até a Jordânia, para que depois embarquem em voos comerciais jordanianos de retorno ao Brasil. "A Embaixada do Brasil em Tel Aviv permanece em coordenação com as autoridades israelenses para possibilitar novas operações de retorno dos brasileiros", diz o comunicado.