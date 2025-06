Mulher é agredida com puxões de cabelos e chutes em voo nos EUA

Enquanto é contida, a passageira continua a proferir ofensas. "É horrível. Olha a roupa dela", acrescentou. "Olha essa vadia gorda. Hilário. Você nem pode mostrar a boca porque está com vergonha", continuou, referindo-se à máscara facial da mulher.

O voo, de LaGuardia, em Nova York, com destino a Kansas City, no Missouri, só decolou após a agressora ser retirada da aeronave. A polícia foi acionada e a passageira foi detida. De acordo com a imprensa dos EUA, ela foi encaminhada para um hospital para avaliação antes de ser levada sob custódia no Departamento de Correções da cidade de Nova York por agressão agravada.

A companhia aérea Southwest Airlines afirmou que o caso está sob responsabilidade das autoridades. Procurada por e-mail pelo UOL para comentar o caso, a empresa não se manifestou.