Como Israel superou defesa aérea do Irã para atacar e matar autoridades?

As defesas iranianas, já fragilizadas por sabotagem, agora se encontram expostas e insuficientes frente a novas ameaças, embora o Irã ainda disponha de meios por vias alternativas e subterrâneas, a eficiência de suas defesas aéreas foi profundamente comprometida.

Fernando Brancoli

Irã perdeu o controle do espaço aéreo

17.jun.2025 - Fumaça sobe perto de uma refinaria de petróleo em Teerã, no Irã, após um ataque israelense, no quinto dia de confronto entre os dois países Imagem: Atta Kenare/AFP

Irã não tem controle do próprio espaço aéreo. No sábado à noite (14), o governo israelense afirmou ter controle do espaço aéreo em todo o oeste do Irã, até Teerã. "Abrimos os céus do Irã, alcançando quase superioridade aérea", disse Yechiel Leiter, embaixador de Israel nos Estados Unidos, nas redes sociais. Na avaliação do professor de relações internacionais da ESPM Gunther Rudzit, é possível dizer hoje que o espaço aéreo iraniano é de Israel. "Quando os aviões israelenses bombardeiam durante o dia os alvos que querem e nenhum é derrubado, a gente pode dizer isso, sim. Eles não estão atacando só no turno da noite, mas durante o dia também", diz.

Ataques aéreos com caças F-35 permitem que aviões cruzem os céus do Irã sem serem detectados. Elie Tenenbaum, diretor do Centro de Estudos de Segurança do Instituto Francês de Relações Internacionais, destaca que esse modelo possui uma tecnologia eletromagnética reduzida perante os radares, permitindo que entrem nas áreas de disparo dos sistemas de defesa sem serem detectados.

Serviços de inteligência israelenses podem ter sabotado sistema antiaéreo do Irã. Além do ataque aéreo, outra hipótese é de que Israel também tenha enviado tropas para realizar ações de sabotagem, especialmente com drones, contra os sistemas de defesa antiaérea iranianos.