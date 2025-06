Viagem de autoridades a Israel não é exclusividade do Brasil, diz cônsul

O objetivo era aumentar a cooperação com essas cidades, mostrar as tecnologias. Muitos países estão fazendo isso, não só Israel.

Rafael Erdreich, cônsul de Israel no Brasil

"Dizer que Israel está cometendo genocídio é antissemitismo". Erdereich afirmou que Israel "não é perfeito" e que críticas ao país são aceitas. O que não é aceitável, para ele, é questionar o direito de Israel ter o seu próprio estado. O cônsul também afirmou que as ações contra o Irã são movimentos para defender uma ameaça existencial feita pelo país.

Segurança reforçada

O diplomata recebeu o UOL dentro do consulado, que fica em um centro empresarial em um bairro de luxo de São Paulo. Todos os repórteres que estiveram no local passaram por um escrutínio de segurança mais severo do que o de aeroportos, com apresentação de documento e passagem por detector de metais.

Somente bloquinho e caneta - checados minuciosamente por uma equipe de segurança - eram permitidos na sala de conferência. Celulares, dispositivos eletrônicos e até crachás ficaram guardados em armários. Nada foi gravado e todos os pontos de destaque da conversa precisaram ser anotados.

A segurança do local sempre foi intensa, mas hoje é justificada pelos ataques desde o 7 de outubro. Segundo o cônsul e outros funcionários da diplomacia, seguranças foram agredidos em protesto recente no local.