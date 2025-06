Fim do conflito próximo? Em que pé estão negociações entre Israel e Irã?

Mas, diante da escalada de ataques israelenses e declarações de apoio dos EUA a Israel, governo iraniano recuou. Ainda no último dia 16, no quarto dia de conflito, o Irã acusou o governo Trump de estar por trás dos ataques de Israel e suspendeu as negociações com Washington sobre o programa nuclear do país persa. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqaei, disse que "não faz sentido negociar com o principal cúmplice da agressão contra Teerã".

Temos evidências sólidas de que forças e bases americanas na região auxiliaram os ataques do regime sionista. Monitoramos de perto e possuímos provas substanciais de como as forças americanas auxiliaram o regime sionista, mas mais reveladoras do que nossas evidências são as declarações explícitas do presidente dos EUA expressando apoio. Portanto, consideramos os EUA cúmplices desses ataques e exigimos que assumam a responsabilidade. Ministro das relações exteriores do Irã, Seyyed Abbas Araghchi, em comunicado publicado no último dia 16

Apesar de negar o envolvimento, Casa Branca foi avisada dos planos israelenses. Em entrevista à Fox News, Trump afirmou que sabia que Israel atacaria o Irã e ressaltou que o país islâmico "não pode ter uma bomba nuclear". Ele disse ainda que o espaço aéreo do Irã já está sob total controle, após os EUA enviarem dois porta-aviões ao Oriente Médio, em um recado direto de que está com Israel no conflito.

Com aviões de guerra israelenses podendo circular livremente sobre Teerã, Israel tem pouco incentivo para interromper ataques e aceitar acordo com Irã. O objetivo do governo Netanyahu, portanto, deve seguir sendo a destruição de instalações nucleares do Irã e o enfraquecimento interno ainda maior do regime dos aiatolás.

Ontem, após novos ataques iranianos, Trump deu ultimato a Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. O presidente norte-americano afirmou que, "por enquanto" não vão matá-lo, como considerou Israel, mas que a "paciência está se esgotando". Pela rede social Truth Social, Trump divulgou que sabe exatamente onde está Khamenei e o ameaçou, dizendo que o iraniano é um alvo fácil. Na sequência, o republicano acrescentou que o aiatolá ainda está seguro e pediu sua "rendição incondicional".

Ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou no mesmo dia, porém, que líder supremo do Irã, pode enfrentar "o mesmo destino de Saddam Hussein". O presidente iraquiano foi deposto em uma invasão liderada pelos EUA e enforcado após julgamento. "Alerto o ditador iraniano para que não continue cometendo crimes de guerra e disparando mísseis contra cidadãos israelenses", disse Katz a altos oficiais militares israelenses.