Ameaça de 'guerra total': o que é e qual a diferença para guerra mundial

Trump afirmou, em sua rede social, que sabe exatamente onde está Khamenei e o ameaçou, dizendo que ele é um alvo fácil. Na sequência, o presidente norte-americano acrescentou que o líder supremo iraniano está seguro, "pelo menos por enquanto", e ordenou sua "rendição incondicional".

Antes, Trump informou que o espaço aéreo do Irã já está sob total controle. Na segunda-feira, os EUA enviaram dois porta-aviões ao Oriente Médio, em um recado direto de que está com Israel no conflito.

"Iranianos não respondem bem à linguagem da ameaça", respondeu o aiatolá. O líder supremo também afirmou que Israel vai ser "punido pelos seus erros" e que não aceitaria qualquer imposição de guerra ou de paz.

Para Rocha, a troca de ameaças é um indicativo de que a região caminha para uma guerra total. "No limite, o recurso a armas nucleares também estaria sobre a mesa, em princípio, como ameaça", já que os países afirmam aderir ao princípio de não empregá-las primeiro ("no first use"), disse o professor.

Na sexta-feira, Israel bombardeou o Irã sob a justificativa de "prevenir um holocausto nuclear". Dezenas de instalações nucleares e militares iranianas têm sido os principais alvos israelenses. Tel Aviv, porém, é o único que possui bombas nucleares no Oriente Médio.