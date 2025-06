Professor: 'Em Israel, ninguém ousa criticar ataques contra Irã'

A rotina das pessoas [aqui em Israel] foi totalmente modificada após o início do conflito. Somente trabalhadores essenciais estão podendo se deslocar de suas casas. E a tensão também impera. Todas as noites sabemos que as sirenes vão tocar e os bombardeios vão acontecer, embora a quantidade de mísseis disparados pelo Irã tenha diminuído. A última noite foram cerca de onze, muito menos do que os 60 da primeira leva, da primeira noite. João Miragaya, mestre em história na Universidade de Tel-Aviv

Na segunda, Teerã pediu a Catar, Arábia Saudita e Omã que pressionem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a usar sua influência sobre Israel para concordar com um cessar-fogo imediato com o Irã em troca da flexibilidade de Teerã nas negociações nucleares, disseram duas fontes iranianas e três fontes regionais à agência de notícias Reuters. Até o momento, não há informações se esse canal de diálogo foi aberto.

