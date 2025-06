Trump avalia ataque e dá ultimato ao Irã; aiatolá reage

Nos EUA, a designação de sexo "X" é usada em documentos oficiais, como passaportes, como opção de gênero, além de "M (masculino)" ou "F (feminino)".

Dólar sob ataque

O presidente do Banco Central da China previu hoje o surgimento de uma nova ordem monetária global, com o dólar dividindo sua posição hegemônica internacional com uma cesta de outras moedas.

Segundo Pan Gongsheng, o sistema monetário global evoluirá para modelo em que "algumas moedas soberanas coexistam, concorram entre si e se controlem e equilibrem mutuamente."

Ontem, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, com quem Pan se reuniu em Pequim na semana passada, disse que a posição dominante do dólar "já não é mais certa".

A Rússia, que sofre sanções financeiras dos EUA, também tem defendido a adoção de um sistema de pagamentos paralelo ao dólar no âmbito do Brics, grupo do qual o Brasil faz parte.