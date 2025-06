Trump dá 'ultimato definitivo' e incentiva Netanyahu a manter guerra

O presidente dos EUA não descartou uma participação mais direta dos EUA no conflito. "Talvez eu faça, talvez não. Quer dizer, ninguém sabe o que vou fazer".

Horas depois, a missão iraniana na ONU afirmou que o país não negociará sob coação. "O Irã não negocia sob coação, não aceitará a paz sob coação e certamente não com um belicista decadente que se apega à relevância. O Irã responderá a qualquer ameaça com uma contra ameaça e a qualquer ação com medidas recíprocas", diz o post no X.

Após a fala de Trump, o governo iraniano convocou a embaixadora da Suíça no país. Nadine Lozano, que também age como representante dos EUA no Irã, foi convocada ao Ministério das Relações Exteriores. Na última sexta-feira (13), primeiro dia do conflito, ela já havia sido chamada para falar sobre os ataques israelenses.

Ontem, Trump já havia ameaçado o Irã. "Sabemos exatamente onde o chamado 'Líder Supremo' está escondido. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá. Não vamos matá-lo, pelo menos não por enquanto. Mas não queremos mísseis disparados contra civis ou soldados americanos. Nossa paciência está se esgotando", escreveu na Truth Social.

Entenda o conflito

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". Israel, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.