Trump aprova plano de ataque ao Irã, mas espera aceno do país, diz WSJ

O presidente dos EUA afirmou, sem entrar em detalhes, que o Irã havia proposto ir à Casa Branca conversar. Ele descreveu o Irã como totalmente indefeso e sem qualquer tipo de defesa aérea.

Após dizer ontem que sua paciência estava se esgotando, Trump declarou hoje que ela "já se esgotou". Depois, quando questionado se era tarde demais para negociar, o presidente afirmou que "nada é tarde demais".

EUA retiraram diplomatas e familiares da embaixada em Israel. Duas fontes afirmaram à agência de notícias Associated Press hoje que um avião do governo norte-americano levou os diplomatas após os pedidos deles. Não há informações de quantos deixaram o país.

Entenda o conflito

Israel e Irã estão em conflito desde sexta-feira (13). Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". Israel, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.

Houve 585 mortes no lado iraniano e 24 no israelense. No Irã, os números incluem os comandantes da Guarda Revolucionária e do Estado-Maior do Exército, além de nove cientistas do programa nuclear. Os dados são da ONG americana Human Rights Activists.