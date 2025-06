Além de Israel e Irã: outras guerras e conflitos em andamento no mundo

Em 2025, a região trava um conflito com Israel. Em maio, o país destruiu o aeroporto internacional de Sanaa, principal terminal aéreo do Iêmen. Segundo as Forças de Defesa de Israel, o local era utilizado como centro operacional pelos houthis.

Mianmar

31 de jan. 2022 - Grupo de mulheres protesta contra golpe militar em Mianmar Imagem: Stringer/REUTERS

Em fevereiro de 2021, o exército de Mianmar derrubou o governo eleito do país, prendeu líderes políticos, fechou o acesso à internet e suspendeu os voos internacionais. Isso resultou em uma guerra civil que já dura mais de quatro anos entre militares e grupos organizados de civis armados.

De acordo com o grupo de monitoramento de conflitos Acled (sigla em inglês para "Projeto de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos"), os confrontos estão espalhados por todas as regiões do país e cerca de 12 mil pessoas foram mortas desde que os militares tomaram o poder.

Segundo a Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), mais de quatro milhões de pessoas deixaram suas casas no país e há 1,5 milhão de refugiados. Os grupos que lutam contra as forças do governo são conhecidos coletivamente como PDF (Força de Defesa do Povo, na sigla em inglês), uma rede informal de grupos de milícias civis composta em grande parte por jovens.