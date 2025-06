Ataque de Israel mata 15 que aguardavam por ajuda em Gaza, diz Defesa Civil

O que diz Israel: procurado pela AFP na manhã de hoje, o Exército de Israel afirmou que estava "analisando" o ocorrido.

"Eles começaram a disparar e os tiros se intensificaram vindo de tanques e drones", relatou uma testemunha. À AFP, o palestino Bassam Abu Shaar afirmou que milhares de pessoas passavam a noite de ontem acampadas próximas ao ponto de distribuição da GHF, que abriria na manhã de hoje, quando foram atacadas por volta da 1 da manhã no horário local (19 horas em Brasília).

"Não conseguimos ajudá-los e muitos não puderam escapar", disse Bassam. Ele afirmou ainda que o tamanho da multidão presente no local durante os ataques impossibilitou a fuga de muitos palestinos e que dezenas de mortos e feridos foram deixados no chão, a uma curta distância do centro da GHF. Já o porta-voz da Defesa Civil informou que, posteriormente, as vítimas foram levadas a hospitais ao norte e centro de Gaza.

Em outras regiões de Gaza, mais 10 pessoas foram mortas hoje em ataques israelenses, ainda segundo a Defesa Civil palestina. Três mortes ocorreram em um prédio residencial na cidade de Gaza e outras sete no campo de refugiados de Al-Shati, a oeste do município.

No último mês, centenas de pessoas foram mortas e feridas por disparos do Exército Israelense próximos a locais de distribuição de ajuda, segundo autoridades palestinas e organizações internacionais como a Cruz Vermelha. Já Israel tem anunciado a morte de líderes e aliados do Hamas, e negado os ataques contra civis.

O que é a GHF: recém-criada, a Fundação Humanitária de Gaza, que distribui alimentos no sul de Gaza, é operada por grupo privado que paga a empreiteiros norte-americanos para entregar mantimentos em áreas ocupadas por Israel na região. A entidade começou a operar no fim de maio com apenas quatro pontos de distribuição, com quantidades de alimento consideradas insuficientes para suprir a escassez no território, que passou por um bloqueio de quase três meses imposto por Israel. Sob o sistema de distribuição anterior, coordenado pela ONU, havia cerca de 400 pontos.