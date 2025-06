Brasileira escapa após prédio vizinho ser atingido por míssil em Israel

Fotografia mostra danos no apartamento onde brasileira mora em Israel Imagem: Cedida ao UOL

Ela precisou deixar o prédio onde vivia porque a estrutura será periciada. A sala dela estava coberta de vidro e as paredes tinham rachaduras. "Ligamos para polícia e bombeiros e fomos informadas que eles já estavam no local, o míssil caiu no prédio vizinho ao nosso", disse. Ainda em choque, Rozita começou a juntar seus documentos, itens importantes e medicamentos. "Fomos informadas que o prédio seria evacuado e teríamos um tempo para preparar as malas".

Apesar do susto, ela disse que não pensa em deixar Israel e que se sente segura no país. "O governo realmente prepara sistema para a proteção da população. Recebemos notificações com antecedência de 30 ou 15 minutos minutos antes de as sirenes tocarem, informações sobre onde e como se proteger", diz.

Assim que saímos do prédio recebemos todas as orientações de para onde prosseguir, uma escola próxima onde foram coletados nossos dados e recebemos o endereço de onde seríamos realocadas, tudo muito organizado. Havia comida, água, café e suporte para todos. Eram crianças, famílias com recém-nascidos, idosos, jovens e pessoas com animais de estimação. Tem sido dias muito difíceis, mísseis e alertas intensos, noites e dias em claro, estamos esgotadas emocionalmente e fisicamente.

Rozita Grinsztejn

