Cinco pontos-chave para entender a guerra entre Israel e Irã

No sétimo dia do conflito iniciado pela ofensiva de Israel contra o Irã na sexta-feira (quinta à noite no Brasil), os dois países continuam se atacando mutuamente, mas a vantagem militar israelense é incontestável.

Qual é o balanço do confronto no momento?

Israel conseguiu destruir bases e aeroportos militares, defesas antiaéreas e linhas de produção de mísseis iranianos. Apesar de alguns dos bombardeios iranianos terem conseguido superar as defesa áreas israelenses, os danos às forças de Netanyahu são bem menores.

Israel também conseguiu eliminar boa parte da cúpula militar iraniana, incluindo chefes do Exército regular e da Guarda Revolucionária. Não há registro de nenhuma vítima entre as autoridades israelenses.

O assassinato dos líderes iranianos também significa que o serviço de inteligência de Israel é capaz de obter informações precisas sobre o paradeiro e a rotina das principais autoridades do país.

Israel afirma ter obtido a supremacia aérea sobre Teerã e, embora o Irã ainda possua armas capazes de derrubar aeronaves inimigas, a Força Aérea israelense sofre pouca oposição. O Irã tem se limitado a atacar Israel com mísseis de longo alcance, de menor precisão.

A vantagem aérea é fundamental nesse conflito, já que a distância entre os dois países reduz muito a viabilidade de ataques terrestres.

Além dos ataques atuais, a capacidade ofensiva e de defesa do Irã foi reduzida também pela série de bombardeios realizados por Israel contra suas instalações militares em outubro do ano passado.

O enfraquecimento se estende aos principais aliados do Irã na região. Hamas e Hezbollah foram quase aniquilados como força militar por Israel, e Bashar al-Assad foi derrubado na Síria.

Isso significa que Israel está vencendo a guerra?