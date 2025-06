Bomba perfuradora e explosão de bunkers: as estratégias de Irã e Israel

A usina de enriquecimento de combustível Fordow é uma delas. Ela fica em uma antiga base da Guarda Revolucionária Iraniana e está sob forte vigilância. Acredita-se que o Irã armazena no local grande parte do seu urânio, usado na fabricação de bomba atômica.

Israel quer bloquear acesso às usinas, segundo a mídia israelense. Para destruir as rochas que protegem os bunkers, Tel Aviv precisaria de bombas de artilharia massiva de precisão, que não possui, e espera obtê-las com os EUA.

Até o momento, danos causados por ataques israelenses parecem insuficientes para inviabilizar o programa nuclear iraniano. Na avaliação de Fernanda Brandão, coordenadora do curso de Relações Internacionais do Mackenzie Rio, a continuidade dos ataques, no entanto, poderia atrasar o desenvolvimento do programa nuclear do rival ao comprometer o enriquecimento de urânio e mesmo com o assassinato de cientistas do programa. Ela ponderou que o conflito ainda está em andamento e "não há conhecimento sobre a real gravidade dos estragos feitos pelos ataques israelenses".

Para a defesa, Tel Aviv já conseguiu apoio norte-americano. O Domo de Ferro de Israel passou a contar com a ajuda de equipamentos dos EUA na interceptação de bombas.

EUA também fizeram alerta ao Irã. O presidente Donald Trump disse que "todo mundo deve sair imediatamente de Teerã". Ele ainda criticou o país por não ter aceitado o acordo nuclear proposto por ele. Até o momento, porém, os sinais do governo dos EUA "não são muito claros", observou Brandão.