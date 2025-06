Trump diz que vai decidir se ataca ou não o Irã nas próximas duas semanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que vai decidir nas próximas duas semanas se irá atacar ou não o Irã.

O que aconteceu

Declaração do presidente foi lida durante coletiva de imprensa na Casa Branca. "Com base no fato de que há uma chance substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã em um futuro próximo, tomarei minha decisão de ir ou não nas próximas duas semanas", diz o texto lido por Karoline Leavitt, porta-voz do governo dos EUA.

Posicionamento de Trump foi divulgado após reunião com o gabinete de segurança. O presidente dos EUA receberá briefings de inteligência de seu Conselho de Segurança Nacional nos próximos dias, de acordo com uma programação divulgada pela Casa Branca.