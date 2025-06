Guerra entre Israel e Irã chega ao oitavo dia sem previsão de cessar-fogo

O aiatolá Ali Khamenei, líder do Irã, afirmou que o país não se renderá, após declarações de Trump. O presidente americano disse esperar algo "melhor que um cessar-fogo", pediu uma "rendição incondicional" do Irã e afirmou saber onde está Khamenei, mas descartou "pelo menos por enquanto" lançar uma operação para matá-lo.

Khamenei considera a exigência de Trump para que o Irã se renda como "irracional". O líder iraniano disse que "ameaças não têm impacto nos pensamentos ou no comportamento da nação iraniana".

Hoje, a Casa Branca confirmou que Trump vai decidir nas próximas duas semanas se irá atacar ou não o Irã. Declaração do presidente foi lida durante coletiva de imprensa na Casa Branca. "Com base no fato de que há uma chance substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã em um futuro próximo, tomarei minha decisão de ir ou não nas próximas duas semanas", diz o texto lido por Karoline Leavitt, porta-voz do governo dos EUA.

Possível acordo envolve a proibição de o Irã ter uma arma nuclear. Karoline Leavitt, porta-voz do governo, detalhou que qualquer acordo nuclear com o Irã teria que incluir a proibição do enriquecimento de urânio e impedir o Irã de obter uma arma nuclear. O Irã desistiu das negociações com autoridades americanas sobre um acordo nuclear depois que Israel iniciou seus ataques na semana passada.

Ataques continuaram ao longo da quinta-feira