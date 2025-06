Israel sustenta guerras em Gaza e Irã com 'tranquilidade', diz analista

Além da guerra na Faixa de Gaza, desde outubro de 2023, Israel agora trava um conflito com o Irã, em uma troca de ofensivas após instalações nucleares iranianas serem bombardeadas na sexta-feira. Para especialistas, o exército israelense consegue manter as duas frentes de combate com ''tranquilidade'' devido ao enfraquecimento do Hamas, a alianças estratégicas e a tecnologias de ponta.

O que aconteceu

Apesar da escalada de tensão com o Irã, Israel mantém suas operações no enclave. Mais de 50 pessoas que estavam reunidas perto de um centro de distribuição de alimentos em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, foram mortas durante ataques hoje. Outras 200 ficaram feridas.

Ações em Gaza permanecem, mas com menor intensidade. Segundo Fernando Brancoli, professor de Segurança Internacional e Geopolítica da UFRJ, as Forças de Defesa de Israel realizaram uma reconfiguração de tropas, com uma redução do efetivo terrestre. Os ataques aéreos em Gaza e no Irã, no entanto, favorecem a continuidade operacional, já que não exigem grande contingente humano.