Ministro de Israel compara líder do Irã a Hitler: 'Ele não pode existir'

Kats confirmou que a morte do líder supremo do Irã se enquadra nos objetivos israelenses da guerra. "As metas da guerra são remover a ameaça nuclear, eliminar as fontes de destruição e neutralizar as ameaças de mísseis. Nesse contexto, as FDI foram instruídas e sabem que, para atingir todos os objetivos, este homem, sem dúvida, não deveria mais existir."

Declarações ocorrem em meio a ataques entre Israel e Irã, no sétimo dia de conflito entre os países. O ministro da Defesa foi hoje a um dos locais atingidos por mísseis iranianos — há dezenas de feridos em todo o país, segundo informações divulgadas pelos israelenses. O jornal The Times of Israel afirma que um ataque ocorreu na cidade de Holon, próxima a Tel Aviv, e feriu mais de 20 pessoas.

Sem dúvidas, esse homem não pode continuar existindo (...). Um ditador como Khamenei, que lidera um país como o Irã e fez da destruição do Estado de Israel seu objetivo declarado, não pode continuar ou se materializar.

Ministro da Defesa israelense, Israel Kats

"Não teremos misericórdia dos sionistas", disse líder do Irã. "Devemos dar uma resposta firme ao regime terrorista sionista", postou o aiatolá Ali Khamenei, na última terça-feira. O sionismo é um movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu em um Estado.

O papel dos EUA no conflito

Autoridades dos EUA afirmaram, durante a semana, que Donald Trump vetou plano israelense para matar Khamenei. O presidente norte-americano disse, posteriormente, que não havia planos para matá-lo, "pelo menos por enquanto".