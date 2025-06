Ronilso: Irã aparenta usar estratégia política de não perder tempo

Nesse aspecto, o Irã não tem muito a perder. Até pelo histórico de decisões do aiatolá Ali Khamenei e da Guarda Revolucionária nesses embates com o Ocidente, é difícil que o Irã gaste seu tempo fazendo ataques periféricos, buscando instalações militares de Israel. Há aí uma estratégia de desestabilização.

É um difícil um conflito começar já com um ataque direto à capital e ao coração do país. Eles sempre acontecem perifericamente e vão chegando gradativamente à capital. O Irã foi direto no coração de Israel para desestabilizar e dizer a que veio. Não tem os mesmos armamentos, tecnologias e aparato militar, mas faz ataques cirúrgicos. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Ronilso ressaltou que o conflito com o Irã amplia os questionamentos em torno do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, já desgastado pelos acontecimentos na Faixa de Gaza.

Existe também uma ideia de que esse nível de ataques e perdas causadas coloca o próprio governo de Israel um tanto contra a parede em relação à população. Nesse momento, Netanyahu tem um certo apoio da população, mas há uma negociação inacabada com o Hamas e a troca de reféns.

Há uma pergunta: a vida dos israelenses está mais em risco em meio a uma guerra ou a um longo processo de enriquecimento de urânio do Irã, que é cobrado não apenas por Israel, mas por uma comunidade internacional? É algo que deveria ser feito coletivamente, e não em uma atitude unilateral por Israel. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

