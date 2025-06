Sem mísseis tão precisos, Irã pode não ter mirado hospital, diz professor

A maneira como eles têm que se enfrentar é nessa troca de salvas de mísseis. Nesse aspecto, Israel tem enorme superioridade em relação ao Irã por estabelecer uma supremacia aérea. Só aeronaves israelenses podem voar; a força aérea iraniana não tem mais essa capacidade. A defesa antiaérea do Irã é incapaz de impedir o sobrevoo das aeronaves israelenses.

Os mísseis lançados por Israel em direção ao Irã partem predominantemente de aeronaves e são bastante precisos. Já os mísseis utilizados pelo Irã são balísticos, com uma trajetória parabólica. Eles são mais efetivos para penetrar a melhor defesa antiaérea do mundo, mas são muito menos precisos.

É provável que o Irã tenha tentado acertar essa instalação militar nas proximidades do hospital, mas não dá para ter essa certeza por conta das características do armamento. O Irã certamente poderia lançar outros tipos de mísseis, mas eles não chegariam aos alvos porque a excelente defesa antiaérea de Israel os intercepta no caminho. Essa diferença de capacidades militares está muito clara nessa guerra. Paulo Filho, mestre em Ciências Militares

Tanto Irã como Israel traçaram como estratégia atingir pontos nevrálgicos do adversário no menor tempo possível por conta dos gastos elevados do conflito, na visão do especialista.

Essa troca de salvas de mísseis não é sustentável por muito tempo; eles são finitos. Estima-se que o Irã tinha dois mil mísseis no início da guerra. Cada míssil lançado por Israel para interceptar um do Irã custa US$ 3 milhões. É uma guerra caríssima.