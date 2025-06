Denúncia aponta 796 bebês enterrados sob casa; buscas podem levar dois anos

Até pouco tempo atrás, era comum que mulheres solteiras na Irlanda fossem forçadas a esconder suas gestações da sociedade. Muitas delas procuravam os chamados "lares para mães e bebês", onde davam à luz longe dos olhos da comunidade e muitas vezes, também, dos registros oficiais.

Um desses locais, em Tuam, no condado de Galway, tornou-se símbolo desse passado sombrio. Lá, uma pesquisa revelou a morte de 796 crianças entre 1925 e 1961.

Agora, 11 anos após a descoberta, uma escavação vai começar para recuperar os restos mortais, possivelmente enterrados em uma antiga vala comum. A escavação é resultado de uma batalha liderada pela historiadora local Catherine Corless e acontece no terreno onde funcionou o Bon Secours Mother and Baby Home, uma instituição católica que abrigava mães solos à época. As informações foram publicadas pelo The Irish Times.