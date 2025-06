Ataques de Israel a instalações nucleares são crimes de guerra, diz Irã

O chanceler falou que o Irã foi atacado no meio de um processo diplomático para discutir sobre o programa nuclear. De acordo com ele, uma reunião com os EUA estava marcada para o dia 15 de junho, que tinha como intenção criar um ''acordo muito promissor para a resolução pacífica dos problemas a respeito do nosso programa nuclear pacífico''.

Segundo o Direito Internacional Humanitário, as usinas nucleares devem ser protegidas durante um conflito armado. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha explica, em seu site, que a determinação se dá devido ao risco de liberação de radiação e graves consequências aos civis. Por isso, esse tipo de ataque pode ser enquadrado como um crime de guerra.

O ministro disse ainda que Israel violou Carta da ONU ao iniciar uma ofensiva na sexta-feira. Segundo ele, a violação seria do artigo 2 do parágrafo 4, que fala que todos os membros devem se abster da ameaça e do uso da força contra a integridade territorial e independência política de qualquer Estado.

Agora, esta nação de quase 100 milhões de habitantes, é sujeita a um ato de agressão desgraçado por um regime que tem cometido um genocídio horrível na Palestina nos últimos dois anos e que está ocupando as terras dos países vizinhos. Abbas Araghchi

Novos bombardeios

O exército israelense anunciou ter bombardeado hoje dezenas de alvos em Teerã. Entre eles, um centro de desenvolvimento do projeto de armas nucleares iraniano. O governo iraniano fez um apelo no X para que a população se retirasse dos arredores de uma zona industrial no norte do país antes de um "ataque contra uma infraestrutura militar".