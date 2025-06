Embaixada do Brasil em Israel identificará brasileiros para repatriação

Brasileiros que optem deixar Israel por fronteiras terrestres deverão fazê-lo por meios próprios, diz comunicado. A embaixada informa que esses nacionais devem planejar seu deslocamento com antecedência e avaliar os riscos, seguindo as orientações de segurança e eventuais exigências de visto nos países que passarão.

Viagens para Israel estavam desaconselhadas desde outubro de 2023, quando o Hamas realizou um ataque orquestrado no país. Desde esse período, um Alerta Consular foi emitido para recomendar que voos não essenciais ao país fossem feitos.

A comitiva de 12 autoridades brasileiras que estava em Israel chegou ao Brasil na quarta-feira. Após uma negociação entre o Ministério das Relações Exteriores e a embaixada de Israel em Brasília, prefeitos, secretários e parlamentares foram de ônibus até a Cisjordânia e depois para Arábia Saudita, de onde voaram em uma aeronave particular.

Brasileiros em Israel relatam descaso do governo

Um grupo de religiosos, da Igreja Regeneração em Jesus, tenta sair do país. Em oito pessoas, eles chegaram no dia 6 de junho em Israel em uma peregrinação religiosa, que dizem realizar todos os anos. A passagem de retorno estava marcada para a quarta-feira, mas foi cancelada devido ao fechamento do espaço aéreo.

A pastora Vanessa Garcia Rodrigues de Souza contou ao UOL que estão a caminho do Egito. De forma independente, eles contrataram um ônibus que os levassem até a cidade Eilat, na fronteira egípcia - mas ainda não sabem se serão autorizados a entrar no país.