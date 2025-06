Ministros europeus se reúnem com Irã para discutir guerra com Israel

Representantes de países europeus e do Irã se reunirão hoje em Genebra, na Suíça, para viabilizar uma solução diplomática a respeito do conflito com Israel, que já dura mais de uma semana.

O que aconteceu

Participarão da reunião os ministros das Relações Exteriores da Alemanha, da França e do Reino Unido. Os três vão encontrar o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, com o objetivo de ''retomar o diálogo para alcançar um acordo''. Será a primeira tentativa oficial de negociação desde o início do conflito.

Presidente dos EUA, Donald Trump, aguarda resultado da discussão de hoje para definir próximos passos. ''Como há possibilidade de negociações com o Irã num futuro próximo, tomarei minha decisão sobre participar ou não nas próximas duas semanas", declarou o republicano na noite de ontem.