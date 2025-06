Fisiculturista conhecida como 'Mulher Hulk' é achada morta na Espanha

A fisiculturista colombiana Zunilda Hoyos Méndez, 43, foi encontrada morta com golpes de martelo. Principal suspeito, o seu marido Jarrod Gelling, 46, também foi achado morto na mesma casa em Málaga, na Espanha.

O que aconteceu

Segundo a polícia espanhola, o casal foi encontrado morto em um imóvel que alugaram há cerca de um mês. Gelling se recuperava de uma cirurgia no joelho no local.

A atleta morreu em decorrência dos múltiplos golpes de martelo sofridos. O corpo do marido foi encontrado no banheiro, segundo o 'The Sun'. "Seu corpo mostrou sinais óbvios de violência, e os sinais do homem indicam suicídio, que é algo que uma autópsia terá que confirmar", informou a Polícia Nacional Espanhola.