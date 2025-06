Unicef: Mortes perto de centro de ajuda de Israel em Gaza agravam desespero

O que diz Israel. Sobre os disparos em Netzarim no último dia, o Exército israelense disse à agência de notícias AFP que seus soldados efetuaram "disparos de advertência" contra "suspeitos" que se aproximaram deles, mas que não havia "nenhum registro de feridos". Ao longo do último mês, também Israel negou os ataques contra civis, enquanto anunciava a morte de líderes e aliados do Hamas.

Recém-criada GHF, que há menos de um mês passou a distribuir alimentos no enclave, é operada por grupo privado israelense apoiado pelos EUA. A fundação começou a operar em 26 de maio com apenas quatro pontos de distribuição e quantidades de mantimentos consideradas insuficientes para suprir a escassez de água e comida no território, após um bloqueio de quase três meses imposto por Israel.

Sob o sistema de distribuição anterior, coordenado pela ONU, havia cerca de 400 pontos de distribuição de mantimentos. No último dia 13, as Nações Unidas divulgou que considera o trabalho da GHF "um fracasso" do ponto de vista humanitário.

Acho justo dizer que é um fracasso do ponto de vista dos princípios humanitários. Eles não estão fazendo o que uma operação humanitária deveria fazer, que é levar ajuda às pessoas onde elas estão. Jens Laerke, porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha)

GHF divulgou em comunicado no último dia 18 que distribuiu três milhões de refeições em três de seus locais de ajuda. Segundo a Fundação, as distribuições ocorreram "sem qualquer incidente".

Gaza também ameaçada pela 'seca'

"Seca provocada pelo homem" aflige população de Gaza, divulgou ainda a Unicef. Segundo informado hoje pela organização, os sistemas de água no território estão entrando em colapso, com apenas 40% das instalações de produção de água potável funcionando em toda a região.