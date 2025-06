Israel diz que Irã volta a atacar Tel Aviv e aciona 'Domo de Ferro'

Domo de Ferro, o mais conhecido dos escudos antimísseis de Israel, foi acionado. "Neste momento, as forças de segurança estão operando para interceptar e atacar onde necessário para eliminar a ameaça", disse o exército em comunicado.

O exército israelense anunciou ter bombardeado hoje dezenas de alvos em Teerã. Entre eles, um centro de desenvolvimento do projeto de armas nucleares iraniano. O governo iraniano fez um apelo no X para que a população se retirasse dos arredores de uma zona industrial no norte do país antes de um "ataque contra uma infraestrutura militar".

Uma nova rodada de mísseis do Irã também foi lançada em direção ao território israelense mais cedo. Testemunhas ouvidas pela agência Reuters relataram explosões sobre Jerusalém e Tel Aviv. "Os sistemas defensivos estão trabalhando ativamente para interceptar a ameaça", disseram os militares.

Ao menos dois israelenses ficaram feridos nas ofensivas que aconteceram anteriormente. O serviço de resgate de Israel informou que um adolescente, de 16 anos, e um homem, de 54, foram atingidos por estilhaços. O jovem está em estado grave.

Segundo Israel, um dos mísseis atingiu região perto de uma mesquita. ''O regime iraniano acaba de lançar uma barragem de mísseis balísticos contra Haifa, uma cidade onde judeus e árabes vivem lado a lado em paz'', escreveu no X.

Número de mortes já passa de 600, segundo balanço de ONG. Israel afirmou que pelo menos 24 pessoas foram mortas em ataques iranianos contra Israel. Pelo menos 639 pessoas foram mortas em ataques israelenses em todo o Irã, de acordo com o grupo Human Rights Activists, com sede em Washington. O Irã não divulgou números regulares de mortes durante os intensos ataques israelenses. Sua última atualização estimou o número de mortos em mais de 240 pessoas e 1.277 feridos.