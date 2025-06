Juiz dos EUA manda soltar estudante preso por ato pró-Palestina em Columbia

Um juiz federal ordenou hoje a libertação do estudante Mahmoud Khalil, 30, que participou de manifestações em favor dos palestinos na Universidade de Columbia e está detido há três meses, enquanto aguarda sua expulsão do país. Ele nasceu na Síria, mas possui green card por ser casado com uma norte-americana.

O que aconteceu

Mahmoud Khalil não representa um risco para a comunidade, disse o juiz federal Michael Farbiarz. Ele também argumentou que não há risco de fuga. "É altamente incomum buscar a detenção de um peticionário, considerando os fatos registrados hoje", disse durante a audiência de mais de uma hora realizada hoje. "O tribunal nunca decidiu que seria ilegal que a parte demandada [o governo] prendesse Khalil com base em outra acusação para deportá-lo", destaca o advogado do Departamento de Justiça nos documentos.

Khalil deve ser libertado hoje da prisão do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA). Ele está detido em Louisiana, a quase 2.000 km de onde morava, após agentes de imigração à paisana o prenderem no saguão do prédio em Columbia —ele é estudante de pós-graduação da Escola de Relações Públicas e Internacionais da Universidade. A soltura deve acontecer quando um juiz de primeira instância definir a fiança.