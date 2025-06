Pai sai para beber, esquece filho em caminhão e bebê de 1 ano morre nos EUA

Scott Allen Gardner foi acusado de homicídio culposo de criança e negligência infantil. A investigação do crime foi feita pelo Gabinete do Xerife de Volusia, juntamente com o Departamento de Polícia de Ormond Beach.

Pai deu vários relatos falsos sobre o que ocorreu naquele dia, segundo a polícia. As autoridades disseram que fornecerão mais detalhes da investigação em breve. "O mesmo policial do Departamento de Polícia de Oklahoma que tentou reanimar Sebastian algemou Gardner hoje enquanto ele estava sob custódia na casa de sua mãe em Ormond Beach".