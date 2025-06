EUA, China, Rússia, Brasil: quem está do lado de quem na guerra Israel-Irã?

A Rússia é uma importante aliada militar e política do Irã. A imprensa russa indicou que Moscou pode até se beneficiar do conflito entre Israel e Irã. "Por mais cínico que isso possa parecer em um nível tático, há vantagens [para a Rússia] no conflito entre Irã e Israel", disse artigo do jornal russo Moskovsky Komsomolets .

G7 defende direito de defesa de Israel

Grupo que reúne as 7 maiores economias do mundo defendeu que Israel tem direito de se defender do Irã. Após participarem de reunião no Canadá na segunda, líderes do grupo divulgaram comunicado conjunto em que pediram o fim da escalada de tensão entre os países. Por outro lado, classificaram o Irã como principal fonte de instabilidade e terrorismo no Oriente Médio e disseram ser preciso deixar claro que o país jamais poderá adquirir armas nucleares.

Integrante do G7, o Japão se distanciou da declaração. De acordo com o diário econômico japonês Nikkei Asia, o primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, reafirmou a posição do país, pedindo que Irã e Israel exerçam "máxima contenção", mas evitou falar em "direito de Israel de se defender", como no comunicado do G7. "O que o ministro das Relações Exteriores disse é a posição do governo japonês. O G7 é o G7", afirmou Ishiba. O Japão mantém relações diplomáticas amistosas com o Irã e, historicamente, adota posição neutra sobre conflitos no Oriente Médio

Países retiram embaixadores do Irã

Reino Unido e outros países anunciaram a retirada de seus funcionários diplomáticos no país devido à guerra com Israel. De acordo com a agência de notícias AFP, entre as nações que adotaram a medida, está a Suíça, que representa oficialmente os interesses dos EUA no país desde 1980, por meio de sua embaixada em Teerã. Isso ocorre porque os americanos romperam relações diplomáticas ou consulares com o Irã.